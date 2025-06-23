«Он войнетворец, а не миротворец». Сибига объяснил, почему Путин не может быть посредником на Ближнем Востоке

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал российского диктатора Владимира Путина создателем войны и подчеркнул, что глава Кремля не может быть посредником на Ближнем Востоке .

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Путин не может быть посредником на Ближнем Востоке, он „войнетворец“, а не миротворец», — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что страна-агрессор понимает только силу и призвал к санкциям, дальнейшей изоляции, конфискации, использованию замороженных активов.

«Настойчиво работаем вместе с Советом Европы над ускорением процесса создания специального трибунала», — сказал Сибига.

4 июня Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил услуги посредника на переговорах с Ираном.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию способной выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.