Успехи контрнаступления ВСУ породили на Западе надежду об окончании войны к Рождеству — The Times 8 октября, 02:39 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Успехи ВСУ в контрнаступательных операциях вселили надежду на Западе, что война в Украине может закончиться к Рождеству. Оккупанты могут быть вытеснены из Донбасса на территорию РФ до конца года.

Об этом пишет The Times.



Издание приводит слова чиновника британского правительства, который считает, что, если прогресс украинских войск на поле боя продолжится, оккупанты будут вытеснены из Донбасса.

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Однако журналисты заметили, что за стремительные успехи, вероятно, придется заплатить огромными потерями. Именно поэтому в Украине предпочитают более медленный, но в то же время более тактический подход, который позволяет сохранить жизнь личного состава.

The Times объясняет, что соответствующее мнение западных политиков основывается не на данных разведки, а на достижениях ВСУ во время контрнаступательных операций.

В свою очередь бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что нет никаких сомнений в разрушении российских линий обороны.

«Исходя из всего того, что мы видим, есть ощущение коллапса, по крайней мере на Донбассе, и я верю, что до конца года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение», — сказал генерал.

В то же время, он подчеркнул, что после освобождения Херсона украинские защитники продвинутся дальше на юг и подойдут в Крым.

После этого ВСУ смогут развернуть ракетные системы залпового огня большой дальности, предоставленные англичанами и американцами, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

«Если они это сделают, то, честно говоря, оккупанты в Крыму попадают в ловушку», — добавил Ходжес.

В то же время, политолог Маттиа Неллес убежден, что идея окончания войны до конца декабря «невозможна». Ведь, по его словам, у россиян все еще много войск и оружия в Херсоне.

Похожее мнение имеет и научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади, который отметил, что ни одна из сторон не исчерпала своих военных возможностей и работает над созданием более выгодных тактических и стратегических позиций, чтобы продолжить боевые действия в 2023 году.