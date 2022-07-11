Война может продлиться дольше ожидаемого, но мы продолжим поддерживать Украину — премьер Нидерландов

11 июля, 18:06
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину политически и современным оружием, даже если война продлится дольше, чем ожидалось.

«Эта война может продлиться дольше, чем мы ожидали. Но это не значит, что мы можем отступить и пассивно наблюдать за тем, что происходит», — сказал он во время брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он подчеркнул, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину политически и оказывая давление на страну-агрессора Россию.

«Нам нужно поддерживать Украину сложным современным типом оружия и я призываю к этому всех своих западных коллег», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Рютте приехал с визитом в Киевскую область и посетил Бучу, Ирпень и Бородянку.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нидерланды Российская агрессия Марк Рютте Визит

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