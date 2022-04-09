Российская депортация «в сталинских традициях». МИД Украины призвал международные организации помочь вывезти украинцев из РФ 9 апреля, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Министерство иностранных дел Украины (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Украины призвало Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, генсека Международной организации по миграции и президента Международного комитета Красного Креста безотлагательно содействовать вывозу украинцев из России.

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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там призывают международные структуры разместить граждан на территории, контролируемой властями Украины или на территориях демократических государств, развернувших мощные программы поддержки украинских беженцев.

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В МИД подчеркнули, что действия России нарушают международные нормы и стандарты соблюдения прав человека и международное гуманитарное право. В частности, с начала полномасштабного вторжения оккупанты под предлогом «эвакуации» начали вывоз тысяч украинцев.

«[Граждан Украины] в сталинских традициях размещают в лагерях с перспективой перемещения в отдаленные депрессивные регионы России. При этом возможности коммуникации с нашими согражданами максимально ограничиваются», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что насильственная депортация или перемещение является военным преступлением . Также принудительная индивидуальная или массовая депортация с оккупированной территории, не зависимо от мотивов, запрещена в соответствии с Женевскими конвенциями .

8 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские военные принудительно вывезли 121 тысячу украинских детей с захваченных территорий.

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