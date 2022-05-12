Предостерегли от соучастия в преступлении. МИД предупредил страны, что зерно, которое продает Россия, может быть украдено из Украины 12 мая, 01:26 Цей матеріал також доступний українською В МИД Украины заявили, что оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках (Фото:Landlord)

Министерство иностранных дел Украины предупредило страны-потребители, что партии зерна, которые продает Россия, могут частично или полностью содержать похищенное с временно оккупированных территорий Украины зерно.

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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там рассказали, что оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках, осудив такие действия.

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«Кража продовольственных ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства[…]. Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастниками этого преступления», — отметили в МИД.

В качестве подтверждения ведомство приводит многочисленные показания украинских аграриев и документальные доказательства:

распоряжение « мэрии Бердянска» по изъятию пшеницы и ячменя у частной компании;

мэрии Бердянска» по изъятию пшеницы и ячменя у частной компании; пресс-релиз Законодательного собрания Красноярского края РФ №379 ( 13593) от 27.04.2022 о решении комитета по делам села и агропромышленной политики провести экспроприацию урожая у фермеров временно оккупированной Херсонской области;

13593) от о решении комитета по делам села и агропромышленной политики провести экспроприацию урожая у фермеров временно оккупированной Херсонской области; предложения Министерства сельского хозяйства РФ отложить введение в действие федеральной госинформационной системы отслеживания происхождения зерна и товаров переработки зерна на 1 год.

МИД отмечает, что преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном со стороны страны-агрессора нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — обеспечение продовольственной безопасности и преодоление голода.

По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что оккупанты уже похитили на временно оккупированных территориях Украины 400-500 тыс. т зерновых культур. Также, по данным ООН, в Украине из-за развязанной Россией войны застряли 25 млн тонн зерна.

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