Предостерегли от соучастия в преступлении. МИД предупредил страны, что зерно, которое продает Россия, может быть украдено из Украины
В МИД Украины заявили, что оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках (Фото:Landlord)
Министерство иностранных дел Украины предупредило страны-потребители, что партии зерна, которые продает Россия, могут частично или полностью содержать похищенное с временно оккупированных территорий Украины зерно.
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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Там рассказали, что оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках, осудив такие действия.
«Кража продовольственных ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства[…]. Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастниками этого преступления», — отметили в МИД.
В качестве подтверждения ведомство приводит многочисленные показания украинских аграриев и документальные доказательства:
- распоряжение «мэрии Бердянска» по изъятию пшеницы и ячменя у частной компании;
- пресс-релиз Законодательного собрания Красноярского края РФ №379 (13593) от
27.04.2022о решении комитета по делам села и агропромышленной политики провести экспроприацию урожая у фермеров временно оккупированной Херсонской области;
- предложения Министерства сельского хозяйства РФ отложить введение в действие федеральной госинформационной системы отслеживания происхождения зерна и товаров переработки зерна на 1 год.
МИД отмечает, что преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном со стороны страны-агрессора нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — обеспечение продовольственной безопасности и преодоление голода.
По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что оккупанты уже похитили на временно оккупированных территориях Украины 400-500 тыс. т зерновых культур. Также, по данным ООН, в Украине из-за развязанной Россией войны застряли 25 млн тонн зерна.
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