Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении договора о прекращении огня

Камбоджийский военнослужащий стоит на реактивной установке залпового огня БМ-21 Град после начала обмена ударами между Камбоджей и Таиландом (Фото: REUTERS/Soveit Yarn)

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия , о котором было договорено во время переговоров в Малайзии 28 июля. Об этом пишет AFP во вторник, 29 июля.

«Когда соглашение вступило в силу, тайская сторона обнаружила, что камбоджийские силы совершили вооруженные нападения на несколько районов на тайской территории. Это является преднамеренным нарушением соглашения и явной попыткой подорвать взаимное доверие», — заявил представитель тайской армии Винтхай Сувари.

Он также сообщил, что тайские войска ответили «должным образом» и с целью «самозащиты».

Как отметил журналист AFP, в камбоджийском городе Самраонг, что в 20 километрах от границы, за 30 минут до полуночи взрывы прекратились, и затишье продолжалось до рассвета.

В свою очередь исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай преуменьшил значение сообщений о нарушении режима прекращения огня и заявил, что разговаривал с министром обороны Камбоджи накануне запланированных на утро 29 июля переговоров между военным командованием обеих стран, пишет Al Jazeera.

«Эскалации нет. Сейчас все спокойно», — отметил Пхумтам.

Также представитель Министерства национальной обороны Камбоджи Мали Сочеата заявил, что с момента подписания соглашения в Малайзии вдоль границы не было никаких боевых действий.

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что Таиланд и Камбоджа договорились прекратить военные действия в приграничных районах после новых столкновений 24 июля. Переговоры проходили в Малайзии с участием представителей США и Китая.

По словам Анвара, стороны договорились о безоговорочном прекращении огня с полуночи 29 июля.

Эти переговоры стали первым официальным диалогом после новых столкновений между силами Таиланда и Камбоджи на спорных участках границы.

26 июля президент США Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с лидерами стран и заявил, что они согласились «немедленно договориться о прекращении огня». Трамп также пригрозил, что Вашингтон не будет заключать торговые соглашения по снижению высоких пошлин на экспорт ни с одной из сторон, пока продолжаются боевые действия.

Война между Таиландом и Камбоджей

24 июля 2025 года между силами Таиланда и Камбоджи возобновились вооруженные столкновения на спорном участке границы после относительного затишья с 2011 года.

Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности.

Атака произошла на следующий день после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. В результате новых столкновений по меньшей мере 36 человек погибли, более 150 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны 800-километровой границы.

В выходные ситуация резко обострилась: сообщалось о сильном артиллерийском обстреле и авиаударах, а обе стороны обвиняли друг друга в нападениях на гражданские районы.

25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах.