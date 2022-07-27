«Все возможности есть». Станет ли нынешняя война с Россией последней — Вятрович

27 июля, 14:36
Украинский военный из батальона Карпатская Сечь держит снаряд с надписью «За хлопців з Азову» (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинский военный из батальона Карпатская Сечь держит снаряд с надписью «За хлопців з Азову» (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович в интервью НВ рассказал, станет ли нынешняя война с Россией последней.

«Если мы ее победим, — да. Все возможности для этого есть. Это очень долгая наша война с Россией. Называю ее нашей „столетней войной“ [по аналогии войны между Англией и Францией в 1337—1453 годах ], потому что она началась в 1917 году, когда Украина впервые попыталась провозгласить свою независимость. Эта война продолжалась с перерывами. Сейчас есть очень благоприятные условия по сравнению с нашими предшественниками для того, чтобы завершить ее победой», — сказал Вятрович.

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Он добавил, что украинцы могут долго дискутировать, как назвать эту войну, но у россиян «она должна называться последней».

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«Есть попытки назвать ее „отечественной“, копируя советскую пропаганду времен Второй мировой. Кто-то называет ее войной за независимость, некоторые предлагают и другие названия. Мне больше всего импонирует „война за независимость“, потому что она больше всего описывает весь контекст борьбы», — отметил бывший глава Института национальной памяти.

По словам военного эксперта Петра Черника в эфире Радио НВ, он склонен считать, что к осени стихнет активная фаза боевых действий и наступит оперативная пауза.

«А потом, спустя какое-то время, полгода-год, трудно сказать, может пять, а то и 10, повторная и конечная российско-украинская война, которая должна умогилить московский империализм как таковой, третьего не дано. Либо мы их, либо они нас», — добавил Черник.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Владимир Вятрович Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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