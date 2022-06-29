Война с НАТО. Чем рискует Россия — эксперт 29 июня, 18:58 Министр обороны России Сергей Шойгу, его заместитель Геннадий Жидко, начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Главного оперативного управления генштаба вооруженных сил РФ Сергей Рудской инспектируют воинские части, участвующие в войне против Украины (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллине Калев Стойческу в интервью Радио НВ рассказал, чем рискует Россия в случае войны с НАТО.



«Если возникнет конфликт России с НАТО, если будет агрессия против стран Балтии, то видимо это уже не будет такая же ситуация как с Украиной сейчас, потому что НАТО не хочет расширять конфликт на территории Украины», — заявил он.

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Стойческу напомнил об успешных атаках Украины на территории России. По его словам, чем больше будет таких атак, тем лучше, «потому что нельзя так, что есть война, агрессия, а сама война должна происходить только на территории атакуемого государства».

«В этом смысле, к сожалению, у Украины нет таких ракетных систем и остального, чтобы ударить по городам России. Почему им позволено каждый день [наносить удары] и по Киеву, и по Львову, и по Одессе, а Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Екатеринбург — их трогать нельзя что ли? В этом смысле если конфликт будет с НАТО, будет в другом смысле, и территория России будет под ударом. Поэтому конфликт не будет только на территории стран Балтии, это ясно», — подчеркнул эксперт.

29 июня на саммите в Мадриде страны НАТО признали Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой» своей безопасности.

В тот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия допускает разблокирование Калининграда военным путем.

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