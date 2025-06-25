Вид на последствия удара по зданию на прошлой неделе, после прекращения огня между Израилем и Ираном, в Тегеране, Иран, 25 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Война между Израилем и Ираном может сократить поставки России баллистических ракет из Тегерана. Как считают западные чиновники, Иран после атак хочет накопить вооружение, а не продавать его за границу.

Об этом в среду, 25 июня, сообщает The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.

Как считает высокопоставленный чиновник НАТО, «недавние боевые действия, которые наблюдались между Израилем и Ираном, безусловно, негативно повлияют на будущие пожертвования Ирана, в частности, на ракеты».

Он также добавил, что России придется производить собственные ракеты внутри страны или полагаться на Северную Корею в вопросах поставок. Еще один собеседник сказал журналистам, что они также видят уменьшение поддержки Тегераном российского производства ударных беспилотников иранской разработки.

«Однако это вряд ли станет проблемой для Москвы, которая сейчас сама производит ударные беспилотники типа Шахед», — считает The Telegraph.

Инфографика: NV

20 июня во время пресс-конференции диктатор РФ Владимир Путин возразил, что Россия должна была начать «боевую операцию» после того, как Израиль начал боевые действия против Ирана.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 июня. Президент США говорил, что они с диктатором обсуждали Иран больше, чем Россию и Украину.

Ранее ISW сообщал, что РФ начала производить и использовать собственные аналоги Shahed-131 и Shahed-136 с импортными иранскими компонентами еще летом 2023 года, а Shahed-238 (Geran-3) начали выпускать с 2024 года.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.