Комитет из высокопоставленных священнослужителей, собранный самим главой иранскогорежима Али Хаменеи в 2023-м для поиска преемника , ускорил работу на фоне военной операции Израиля и угрозы ликвидации аятоллы израильтянами.

Об этом 23 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждений.

«86-летний Хаменеи регулярно получает информацию о переговорах, по словам иранских источников, которые пожелали остаться анонимными, чтобы обсудить очень деликатные вопросы. Он ушел в подполье со своей семьей и находится под охраной спецподразделения Вали-е Амр Революционной гвардии», — пишет издание.

Как сообщили источники Reuters, представители правящего режима Ирана немедленно приступят к поиску преемника Хаменеи в случае его ликвидации — чтобы «продемонстрировать стабильность и преемственность». При этом собеседники агентства признают, что предсказать дальнейшую политическую траекторию Ирана «сложно».

По информации одного из источников, новый лидер на замену Али Хаменеи по-прежнему будет выбираться за его «преданность» принципам покойного основателя иранского режима аятоллы Рухоллы Хомейни.

При этом священнослужители также рассматривают, какой кандидат в аятоллы мог бы презентовать «более умеренный образ, чтобы отразить иностранные атаки и внутренние восстания», сказал этот источник.

По словам пяти источников Reuters, есть две основных кандидатуры по поводу возможного преемника Хомейни — 56-летний сын Али Хаменеи Моджтаба, и 52-летний Хасан Хомейни — внук покойного аятоллы Рухоллы.

Как говорят источники, Хомейни — близкий союзник партии «реформистов», которая выступает за ослабление социальных и политических ограничений— однако пользуется уважением среди высокопоставленных иранских священнослужителей и силовиков благодаря своему происхождению.

По словам пяти источников Reuters, Хомейни стал серьезным кандидатом на пост аятоллы в июне 2025 года — на фоне военного конфликта с Израилем и США, поскольку он мог бы отыгрывать более примирительную позицию, чем Моджтаба Хаменеи.

Напротив, Хаменеи-младший, строго следует жесткой политике своего отца, по словам источников, которые предупредили, что ничего еще не решено по поводу приемника, кандидаты могут измениться, и последнее слово останется за верховным лидером, подытожило Reuters.

16 июня издание Iran International со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что Али Хаменеи вместе с семьей спецслужбы доставили в подземный бункер в Лавизане, северо-восточном районе Тегерана, — через несколько часов после того, как Израиль начал наносить удары в рамках операции Народ как лев 13 июня.

По информации издания, аятолла Хаменеи во время предыдущих атак Ирана на Израиль, в апреле 2024 года и в октябре 2024 года, также скрывался в бункере вместе с семьей — однако тогда с ним не было двух сыновей, Масуда и Мустафы.

В начале июня агентство Reuters со ссылкой на комментарии двух официальных лиц США сообщало, что президент США Дональд Трамп недавно наложил вето на план Израиля по ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Однако позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в комментарии телеканалу Fox News, что эта информация не соответствует действительности.

Позднее издание Iran International со ссылкой на дипломатического источника сообщило, что Израиль мог устранить верховного лидера Ирана в первую ночь операции Народ как лев, но израильское правительство якобы решило сохранить ему жизнь, чтобы дать ему последний шанс принять решение о полном сворачивании иранской программы по обогащению урана.

21 июня The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи спрятался в бункере и принял меры на случай его убийства — выбрал потенциальных преемников и замену военному командованию.

Трое иранских чиновников, знакомых с планами аятоллы, рассказали газете, что Хаменеи поддерживает связь с командованием исключительно через доверенного посредника и отказался от электронных средств связи, чтобы его было трудно найти.