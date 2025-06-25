Нападение Израиля на Иран решило для Трампа проблему выхода из переговоров Украины и России — Преображенский

25 июня, 17:26
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Политолог Иван Преображенский в интервью NV высказал мнение, что нападение Израиля на Иран решило для президента США Дональда Трампа проблему выхода из переговоров Украины и России.

«Нападение Израиля на Иран, оно для него  (президента США Дональда Трампа — ред.), по сути дела, сняло главную проблему — как выйти, не теряя лица, из переговоров России с Украиной. Сейчас у него есть гораздо более важная проблема на Ближнем Востоке, а если он еще и войска введет, то понятно, что война, где воюют американцы, по сравнению с войной, где американцы не воюют, для Америки приоритетнее», — сказал Преображенский в интервью NV.

По его словам, Трамп сейчас решает, даст ли ему что-то экономическое сотрудничество с Россией и понравится ли эта идея американскому бизнесу.

«В российско-украинской войне по-прежнему непонятен результат. Упрямый Путин, который не хочет соглашаться даже на выгодные соглашения. Упрямый Зеленский, который не хочет соглашаться на невыгодные соглашения. Поэтому все происходящее — хороший аргумент выйти из российско-украинской войны и вообще забыть об этом неприятном эпизоде в жизни», — описал политолог то, как по его мнению, оценивает ситуацию президент США.

Преображенский предположил, что Трамп все еще думает, налаживать ли ему с российским диктатором сотрудничество, или эта тема уже закрыта, поэтому он «продолжает участвовать в имитации переговоров».

Во время саммита G7 в Канаде, который проходил 15−17 июня президент Украины Владимир Зеленский должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

16 июня телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщил, что президент США решил досрочно покинуть саммит G7 и вернуться в Вашингтон в связи с обострением боевых действий между Ираном и Израилем.

Саммит G7 завершился без коммюнике из-за разногласий с Трампом, а поддержку Украины упомянули лишь в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни как председательствующего.

25 июня состоялась встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО, она длилась 50 минут. Подробности встречи пока неизвестны.

По данным агентства Bloomberg, перед ней на закрытой встрече с лидерами стран-членов НАТО Трамп заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация там «полностью вышла из-под контроля». Источник агнетства отметил, что Трамп сделал такое заявление, несмотря на «очевидную нехватку энтузиазма» относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США будет игнорировать просьбы Европы усилить санкции против России.

«Если мы сделаем то, что все здесь хотят, а именно придем и раздавим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем нашу способность говорить с ними о прекращении огня, и тогда кто будет с ними говорить?», — сказал Рубио в комментарии СМИ в кулуарах саммита НАТО в Гааге.

