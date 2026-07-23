Романенко заявил, что между Украиной и Россией начинается «война городов»

Пожар на складе Wildberries в российском Невинномысске, возникший после атаки украинских дронов, 22 июля 2026 года (Фото: склада Wildberries)

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что между Украиной и Россией начинается «война городов».

«Россияне хотя и уменьшают удары шахедами, но в целом начинается война городов. Мы бьем по Москве, россияне бьют по Киеву», - отметил Романенко в эфире Radio NV.

Комментируя слова ведущего о том, что термин «война городов» употребляли во время Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов, эксперт отметил, что та война не закончилась победой ни одной стороны и обе страны понесли огромные потери.

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«Война городов – это результат тупиковой ситуации, тупика в ходе боевых действий. Вы же понимаете, российское летнее наступление провалилось. Как-то нужно их "пипл" чем-то кормить. Кормят тем, что наносят удары по украинским городам, особенно по Киеву. Для россиян это вообще такое важное событие, потому что они москвоцентричны. И удары по столице страны, их пропаганде созданной как враждебная, они для них что-то значат», — объяснил Романенко.

Он добавил, что у россиян также вызывают восхищение удары по Львову, а удары по Одессе, которых сейчас Россия наносит очень много, они «не воспринимают», потому что считают, что это российский город.

«То есть это („война городов“ — ред.) - результат тупика в ходе боевых действий. И в общем-то это признак того, что боевые действия, скажем, не в ближайшее время, но уже идут к остановке. Ибо дальше нет путей, нет чудо-оружия, которого ожидают. С нашей стороны есть. Мы получим баллистику и действительно на Россию полетит с "нарастающим итогом", как говорят. Поэтому россияне прямо сейчас использовали моменты, когда у нас не было Patriot, нанесли два удара. Удар [19 июля] – снова треть баллистики была сбита. То есть тупик приближается», — сказал эксперт.

Удары Украины по складам Wildberries в России и самые большие недавние российские удары по Украине — главное

Утром 19 июля дроны атаковали склады российского маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области, где возникли сильные пожары.

Первый отдельный центр беспилотных систем СБС ВСУ подтвердил атаку на склад Wildberries площадью 188 тысяч квадратных метров. После поражения возник масштабный пожар, дым от которого был виден за километры.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение дронами двух складов Wildberries в России, отметив, что это ответ на российские атаки по украинской гражданской инфраструктуре.

В ночь на 20 июля беспилотники вновь совершили массированную атаку на Московскую область РФ. Мониторинговые каналы сообщали о масштабных пожарах на складе российской компании Wildberries в Подольске и в индустриальном парке Южные ворота в Домодедово.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили в Краснодарском и Ставропольском регионах РФ нефтебазу и логистические центры, задействованные в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.

В ночь на 19 июля Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. Падения обломков и пожары зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. В результате атаки повреждены жилые дома, нежилые здания, офисные помещения и общежитие. По меньшей мере, один человек погиб, еще более 10 были ранены. Также войска РФ атаковали подземный переход у станции метро Лукьяновская и состав ЮНИСЕФ в поселке Белогородка Киевской области, где сохранялась гуманитарная помощь для детей и семей, пострадавших в результате войны.

20 июля Россия нанесла удар тремя крылатыми ракетами по судну GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, владельцем которого является Турция, находившемуся возле Одессы с грузом зерна. Погибли 10 членов экипажа. Восьмерых человек удалось спасти, двое из них были ранены.

В результате российской атаки в ночь на 21 июля в Сумах полностью сгорел торговый центр Эпицентр. К счастью, обошлось без жертв.