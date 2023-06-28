Минобороны Германии считает, что этот год будет решающим в войне России против Украины 28 июня, 16:19 Борис Писториус (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что 2023 год может быть решающим в войне России против Украины.

«Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы», — сказал Писториус в интервью ZDF.

По словам Писториуса, еще предстоит выяснить, что произойдет, если Украина не добьется желаемого успеха во время контрнаступления.

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«Я рассчитываю на крупное наступление, на контрнаступление и все остальное само собой получится», — сказал глава Минобороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».