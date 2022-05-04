Российский генерал наградил орденом своего сына, который провалил наступление на Чернигов и Сумы — ВВС 4 мая, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Момент награждения Лапиным своего сына (Фото:Скриншот из видео Звезда)

Российский генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына Дениса орденом за «освобождение» Черниговской области — направления, где армия страны-агрессора не добилась никаких успехов.

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На этот факт обратила внимание русская служба ВВС.

Журналисты обнаружили видеозапись вручения наград на сайте телеканала министерства обороны России Звезда. В сюжете видео говорилось — ордена вручались военнослужащим, проявившим мужество и героизм при «освобождении» населенных пунктов в Черниговской и области.

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Однако никаких военных успехов на направлении Чернигова и Сумм российская армия не добилась, подчеркнули в ВВС.

«В тот день (после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле) Россия объявила об отступлении с киевского и черниговского направлений», — добавили авторы статьи.

Сын генерала подполковник Денис Лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, который входит в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии. Украинская разведка назвала 1-й танковый полк среди тех частей, которые принимают участие во вторжении.

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