В послужном списке Путина трудно увидеть что-либо кроме провала — директор ЦРУ
Владимир Путин (Фото:Valery Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за нападения на Украину, а для российского диктатора Владимира Путина война стала провалом.
Об этом сообщает CNN.
«Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в послужном списке войны, послужном списке Путина, что-либо кроме провала», — сказал Бернс.
Он отметил, что война выявила слабость российских вооруженных сил, а российской экономике и поколениям россиян нанесен долгосрочный ущерб.
«Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени», — сказал он.
Он также прокомментировал контрнаступление украинской армии и призвал не недооценивать возможности и мужество украинцев.
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