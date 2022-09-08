В послужном списке Путина трудно увидеть что-либо кроме провала — директор ЦРУ 8 сентября, 18:11 Владимир Путин (Фото:Valery Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за нападения на Украину, а для российского диктатора Владимира Путина война стала провалом.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в послужном списке войны, послужном списке Путина, что-либо кроме провала», — сказал Бернс.

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Он отметил, что война выявила слабость российских вооруженных сил, а российской экономике и поколениям россиян нанесен долгосрочный ущерб.

«Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени», — сказал он.

Он также прокомментировал контрнаступление украинской армии и призвал не недооценивать возможности и мужество украинцев.

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