Байден не считает, что Китай передает России оружие для войны против Украины 18 сентября, 21:10 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден сообщил, что США не наблюдают признаков переброски оружия из Китая в Россию для войны против Украины.

Об этом сообщает СNN.

Байден сказал, что «пока» не было «никаких признаков» того, что Китай предоставил оружие или «другие вещи, которые Россия хотела» для помощи в войне против Украины.

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Американский лидер также рассказал о телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпина после Олимпийских игр в Пекине.

«Я позвонил президенту Си. Ни в коем случае не угрожать, просто сказать ему, мы много раз встречались. И я сказал: „Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай из-за того, что вы нарушаете санкции, наложенные на Россию, я думаю, вы совершаете гигантскую ошибку“. Но это ваше решение», — сказал Байден.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

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