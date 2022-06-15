Впервые со времен холодной войны. Столтенберг объявил о новой модели укрепления восточного фланга НАТО 15 июня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

НАТО впервые со времен холодной войны заранее разместит силы и средства для защиты конкретных стран на восточном фланге. Об этом заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг в среду, 15 июня, во время брифинга перед встречей министров обороны в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину количество боевых групп НАТО увеличилось с четырех до восьми, а под непосредственным командованием НАТО находятся более 40 тысяч военнослужащих:



Видео дня

«Теперь мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать защиту каждого дюйма территории союзников… Это будет означать значительное увеличение нашего присутствия, возможностей и готовности».



По словам генсека, Альянс разместит больше боевых подразделений передового развертывания НАТО для усиления боевых групп на восточном фланге, усилит воздушную, морскую и киберзащиты, а также заранее разместит средства и запасы оружия. Он анонсировал «новую модель» с большем количеством сил в повышенной степени готовности и конкретными силами для защиты конкретных союзников.

«Впервые со времен холодной войны у нас будут заранее выделенные силы в конкретных странах на востоке… Мы работаем над этим с Германией, но ожидаем, что аналогичные предложения поступят от всех союзников — обеспечить заранее размещенные силы, которые проходят подготовку и отвечают за защиту определенных территорий», — добавил Столтенберг.

Во время брифинга Йенс Столтенберг также сообщил, что НАТО готовит план по переводу Украины на вооружение Альянса и продолжит поставлять Киеву тяжелое вооружение.

Министр обороны Алексей Резников ранее призвал НАТО включить Украину в свою новую оборонную стратегию на следующие десять лет.

Украина в шаге от исторического шанса – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/CAJUYEC_k1Y

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.