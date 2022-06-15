Впервые со времен холодной войны. Столтенберг объявил о новой модели укрепления восточного фланга НАТО

15 июня, 17:14
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

НАТО впервые со времен холодной войны заранее разместит силы и средства для защиты конкретных стран на восточном фланге. Об этом заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг в среду, 15 июня, во время брифинга перед встречей министров обороны в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину количество боевых групп НАТО увеличилось с четырех до восьми, а под непосредственным командованием НАТО находятся более 40 тысяч военнослужащих:

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«Теперь мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать защиту каждого дюйма территории союзников… Это будет означать значительное увеличение нашего присутствия, возможностей и готовности».

По словам генсека, Альянс разместит больше боевых подразделений передового развертывания НАТО для усиления боевых групп на восточном фланге, усилит воздушную, морскую и киберзащиты, а также заранее разместит средства и запасы оружия. Он анонсировал «новую модель» с большем количеством сил в повышенной степени готовности и конкретными силами для защиты конкретных союзников.

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«Впервые со времен холодной войны у нас будут заранее выделенные силы в конкретных странах на востоке… Мы работаем над этим с Германией, но ожидаем, что аналогичные предложения поступят от всех союзников — обеспечить заранее размещенные силы, которые проходят подготовку и отвечают за защиту определенных территорий», — добавил Столтенберг.

https://www.youtube.com/watch?v=1c1V2vcHIWc&t=1911s

Во время брифинга Йенс Столтенберг также сообщил, что НАТО готовит план по переводу Украины на вооружение Альянса и продолжит поставлять Киеву тяжелое вооружение.

Министр обороны Алексей Резников ранее призвал НАТО включить Украину в свою новую оборонную стратегию на следующие десять лет.

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https://www.youtube.com/embed/CAJUYEC_k1Y
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Европа НАТО Восточная Европа Йенс Столтенберг Война России против Украины

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