Восточноевропейские страны-члены НАТО требуют усилить воздушные и морские силы Альянса в регионе

Лидеры стран Бухарестской девятки на саммите в Варшаве

На саммите Бухарестской девятки, куда, кроме Румынии, входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Словакия, президенты восточноевропейских стран-членов НАТО заявили, что на фоне агрессивных действий со стороны России Альянс должен усилить присутствие в Восточной Европе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Саммит НАТО в 2018 году должен дать всеобъемлющий ответ на нынешние вызовы в сфере безопасности, в том числе гибридным угрозам, с которыми сталкиваются союзники", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, наращивание Россией вооруженных сил, гибридная война и попытка отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании угрожают "общему видению целостной, свободной и мирной Европы".

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи отметил, что наземные силы НАТО в регионе нужно усилить "авиа и морскими компонентами".

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