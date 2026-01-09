Европейские союзники предложили президенту Владимиру Зеленскому Всемирный экономический форум в Давосе как хорошее место для встречи с Дональдом Трампом (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Представители официального Вашингтона и официального Киева, вероятнее всего, подпишут в рамках Всемирного экономического форума в Давосе соглашение о восстановлении Украины на сумму в $800 млрд.

Об этом 9 января пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники среди западных чиновников.

«Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправляются на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, они встретятся и завершат подписание соглашения», — сообщили журналисты.

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По данным издания, украинский президент надеялся посетить Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом Трампом — чтобы заключить и план экономического восстановления Украины, и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

«Однако европейские сторонники президента Зеленского из коалиции желающих отговорили его от поездки и взамен предложили Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом», — пишет издание.

Как рассказали The Telegraph источники, план заключался в том, чтобы использовать встречу для окончательного согласования экономического соглашения — ключевого раздела пересмотренного мирного предложения, поддержанного США.

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Украина и США планируют подписать соглашение о «процветания» для восстановления страны на встрече мировых лидеров в Давосе.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправляются на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, они встретятся и завершат сделку, сообщили западные официальные лица газете The Telegraph.

Украинский президент надеялся посетить Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

Однако его европейские сторонники из «коалиции желающих» отказали его от поездки и взамен предложили Всемирный экономический форум как лучшую альтернативу для встречи с Трампом.

По словам источников The Telegraph, европейские официальные лица, участвующие в мирных переговорах, призвали президента Зеленского не спешить с переговорами с президентом США, поскольку они считают, что сейчас Трамп поддерживает их усилия по прекращению войны на выгодных для официального Киева условиях.

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Как заявляют источники издания среди украинских чиновников, план восстановления Украины и запуска экономики страны направлен на привлечение около $800млрдв течение десяти лет.

«Официальный Киев надеется, что, если предложить Вашингтону участие в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, которые могут быть приемлемыми для Трампа, то президент США будет более склонен предоставить Украине надежные гарантии безопасности», — пишет издание.

По информации The Telegraph, будущее соглашение разработано на основе соглашения о добыче полезных ископаемых, подписанного в 2025-м, которое дало американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

При этом, как пишет издание, пока что до конца не понятно, будет ли подписано в Давосе соглашение, которое открывает путь для создания «сил обеспечения безопасности» в Украине — под эгидой Великобритании и Франции.

«Остальные спорные моменты в более широкой мирной сделке касаются разногласий относительно территориальных уступок на Донбассе», — подытожили в The Telegraph.

30 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что президент Трамп сосредоточен на экономическом восстановлении Украины, считая это приоритетной задачей для создания новых рабочих мест в стране.

«Этот пакет мы называем Prosperity Package — пакет восстановления для Украины. Экономического восстановления, восстановления рабочих мест, восстановления жизни в Украине. Если честно, мы много этому уделили внимания. И президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине», — сказал президент.

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9 января глава украинского государства в интервью Bloomberg заявил, что продолжается обсуждение потенциального соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами как части более широкого «пакета процветания», направленного на стимулирование восстановления Украины после войны.

По словам президента Зеленского, соглашение будет предусматривать нулевые тарифы на торговлю с Соединенными Штатами и распространяться на отдельные индустриальные регионы Украины. Это даст стране «очень серьезные козыри» по сравнению с соседними государствами и потенциально привлечет инвестиции и бизнес

Однако, как отметил украинский лидер, ему необходимо обсудить детали этого предложения непосредственно с президентом Трампом. Такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности, подытожил президент Зеленский.