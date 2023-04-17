Вашингтон передаст конфискованные активы олигархов РФ для восстановления Украины — генпрокурор США 17 апреля, 22:59 Меррик Гарленд (Фото:REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

США будут использовать конфискованные активы российских олигархов, чтобы восстанавливать Украину после агрессии РФ.

Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

«Мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов, для использования в восстановлении Украины», — говорится в заявлении.

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Он поблагодарил международных партнеров за то, что они присоединились к усилиям по поддержке расследования и уголовного преследования военных преступлений в Украине.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине добиться справедливости для своего народа. И мы будем работать столько, сколько потребуется, чтобы привлечь к ответственности по закону тех, кто несет ответственность за жестокие преступления российского режима», — сказал он.

Ранее Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций по выплате репараций со стороны России.