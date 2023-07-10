В Украину прибыл спецпредставитель Франции по вопросам восстановления 10 июля, 09:17 Пьер Хайльбронн был назначен спецпосланником Франции по вопросам восстановления Украины в марте текущего года (Фото:Pierre Heilbronn/Twitter)

Вечером 9 июля в Украину прибыл спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Хайльбронн.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Снова в Украине! Вместе с этой страной и ее народом после 500 дней систематических разрушений», — написал Хайльбронн.

По его словам, на встречах во время визита в Украину он обсудит трансформацию страны и реформы вместе с партнерами в ЕС и G7. Также будут обсуждаться многочисленные проекты в сферах здравоохранение, критической инфраструктуры и современных технологиях.

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Это уже второй визит Хайльбронна в Киев с момента его назначения в марте текущего года. Он уже посещал Украину в апреле.

Ранее сообщалось, что юридическая служба Совета ЕС разработала план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборационистов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.