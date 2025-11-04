Снайдер объяснил, что гарантирует Украине прочный мир и какую роль для этого должен сыграть ЕС

Историк Тимоти Снайдер из Университета Торонто в интервью NV объяснил, что будет гарантировать Украине прочный мир, и какую роль для этого должен сыграть Евросоюз.

«Чтобы его (слабого мира — ред.) избежать, важно, чтобы европейские партнеры пытались сделать сотрудничество с Украиной рутинным и неполитизированным. Поэтому с такими странами, как Польша, где отношение общественности к Украине изменилось достаточно резко, важно иметь формы сотрудничества, которые происходят на политическом уровне без публичного обсуждения. Поэтому важно пытаться получить финансовую и военную помощь на регулярной основе, чтобы ее не обсуждали каждые полгода и она не становилась проблемой во время каждого избирательного цикла. Напоминать европейцам, а также американцам, канадцам, корейцам и другим, что восстановление Украины является чем-то положительным, что на восстановлении можно заработать много денег, если это делать правильно», — сказал Снайдер в интервью NV.

По его словам, это предусматривает гарантии со стороны Евросоюза.

«Тот же План Маршалла после Второй мировой войны является хорошим примером. Американцы заработали огромные деньги и стали мощным государством отчасти потому, что помогли западным европейцам создать экономические структуры. Именно это Европейский Союз должен сделать с Украиной», — заявил историк.

Снайдер отметил, что многое будет зависеть от экономической ситуации после войны и от ощущения, что Украина присоединяется к ЕС.

«Поэтому напоминание европейцам, что победа в определенном важном смысле зависит от них, что речь идет о восстановлении и трансформации и что даже если они не могут помочь вам выиграть войну в смысле изгнать россиян из Крыма, они могут помочь создать ситуацию, подобную 1950-м и 1960-м годам», — описал историк роль, которую должен сыграть ЕС, чтобы мир в Украине был прочным.

По его словам, часто окончание войны России против Украины описывают, как возвращение к нормальному состоянию, но «Украина пострадала в масштабах мировой войны» и нормального состояния не существует.

«Поэтому не только с точки зрения справедливости, но и с точки зрения политики нужно убедиться, что европейцы считают: конец войны является началом восстановления, за которым существует моральная ответственность, экономический интерес, а также политический аргумент, потому что восстановление является тем, что предотвращает большую войну», — подытожил Снайдер.

В июле о том, что международные союзники должны помочь Украине с восстановлением, разработав для нее свой План Маршалла, заявлял спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.