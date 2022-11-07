Украина готовит резолюцию в ООН, которая позволит начать переговоры о репарациях от России 7 ноября, 19:18 Последствия российского обстрела в Авдеевке Донецкой области, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украина вместе с партнерами готовит проект резолюции о реестре претензий и намерена представить документ в Генассамблее ООН в ноябре. Об этом сообщает The New Voice of Ukraine, англоязычная версия сайта NV.ua.

Проект резолюции предполагает начало переговоров о создании реестра требований о возмещении ущерба, который Россия нанесла Украине своим полномасштабным вторжением.



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Если резолюцию примут, это поможет начать переговоры о репарациях Украине и о том, как заставить Россию заплатить за ущерб и разрушения.

Дипломат и председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши сказал NV, что репарации — это «конец определенного процесса», и чтобы дойти до них, необходимо пройти долгий политический, юридический и экономический процесс.

Кереши уточнил, что окончательный проект резолюции еще не представлен, но, по его словам, он вызовет бурные дебаты в Генассамблее. Его принятие в ГА будет означать начало процесса. Однако даже дипломаты не знают, когда и как он начнется, потому что это требует определенной правовой базы, сильной политической воли многих стран и финансирования.

«Предстоит много работы, чтобы собрать огромный реестр претензий и убедиться, что все претензии легитимны. И мы все еще на том этапе, когда проект резолюции на подходе, но, насколько я понимаю, он не описывает весь процесс. Речь о том, чтобы запустить процесс», — сказал Кереши.

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Источники NV в ООН сообщили, что резолюцию представят членам ГА в ближайшие недели. В случае ее принятия решение Генассамблеи облегчит странам, в которых есть арестованные российские активы, доведение решений о репарациях до парламентов и начало дискуссии о том, как сделать это законным путем.

Во время дебатов высокого уровня Генассамблеи в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил NV, что правительство хочет получить около 300−500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление Украины. Сейчас законных оснований для передачи российских активов Украине нет.

«В военное и послевоенное время нужно провести быстрое восстановление. Конечно, по подсчетам партнеров и Всемирного банка, это будет стоить сотни миллиардов долларов. Государство не возьмет эти деньги из своего кармана из бюджета. И налогоплательщики наших партнеров из США и Евросоюза не должны финансировать восстановление», — сказал Шмыгаль.



По словам главы Кабинета министров, Украина настаивает на том, чтобы страна-агрессор Россия заплатила за нанесенные ею убытки.

Согласно отчету Киевской школы экономики Россия заплатит, по состоянию на сентябрь общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, а также другой инфраструктуре превысила $127 млрд. Наибольший ущерб российские оккупанты нанесли жилищному сектору — 50,5 млрд долларов. По сравнению с началом июня эта сумма увеличилась на 11,2 млрд долларов.



По последним данным, всего были повреждены и разрушены 135 800 частных и многоквартирных домов, Россия разрушила или повредила 7,3% жилищного фонда Украины. Помимо жилых домов, российские оккупанты нанесли ущерб украинской инфраструктуре на сумму 35,3 млрд долларов.

В отчете Киевской школы экономики идет речь только об ущербе на территории, подконтрольной Украине. Ранее украинские власти заявляли, что Россия нанесла Украине ущерб в размере 340 млрд долларов.