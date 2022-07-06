Генсек ООН поддержал мнение, что восстановление Украины нужно начинать сегодня 6 июля, 03:09 Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поддержал мнение о том, что восстановление Украины необходимо начинать уже сегодня.

«Это долгий путь — но он должен начинаться уже сейчас. Я призываю мир поддержать народ Украины в эти пасмурные дни и провести восстановление», — заявил генсек.



Гутерреш подчеркнул. что для восстановления потребуются годы.

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«Российская война в Украине унесла тысячи жизней и насильно переселила миллионы людей. Миллионы украинцев потеряли средства к существованию, и 90% из них рискуют оказаться в нищете», — заявил генсек ООН.

4 июля в швейцарском городе Лугано стартовала масштабная Международная конференция по восстановлению Украины.

В конференции принимают участие представители 40 стран и 18 организаций.

План восстановления Украины после войны рассчитан на 10 лет. Среди его основных принципов — интеграция в ЕС и стимулирование частных инициатив.

Украина презентовала план восстановления страны после войны на конференции в швейцарском Лугано, которая проходит 4−5 июля. План опубликован на соответствующем сайте.

Десятилетний план направлен на ускорение устойчивого экономического роста страны.

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