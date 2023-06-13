Страны ЕС приблизились к решению об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины — СМИ 13 июня, 17:10 Флаги Украины и ЕС (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Европейский союз разрабатывает подробный план использования замороженных российских активов для восстановления Украины, сообщает CNBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

По информации источника телеканала, ЕС подтвердил, что активы на сумму более 200 млрд евро и отдельные активы на сумму 20 млрд евро по всему блоку принадлежат российскому центральному банку и российским частным лицам соответственно. Эти активы были заморожены европейскими властями после вторжения России в Украину, чтобы наказать Кремль за его агрессию.

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«У нас были довольно длительные дискуссии о том, [как использовать эти активы для оплаты восстановления Украины]. И теперь, я надеюсь, мы сможем вскоре выдвинуть идеи о том, как использовать хотя бы доходы от этих иммобилизованных активов», — заявил CNBC в четверг Андерс Анлид из Швеции, который возглавляет дискуссии между 27 государствами-членами ЕС по этой теме.

8 июня вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью NV заявил, что основное послевоенное восстановление Украины будет происходить за счет взысканных с России репараций.

15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Гааге создадут специальный Реестр разрушений, чтобы фиксировать убытки, которые войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения.

Фон дер Ляйен добавила, что это будет первый шаг, «но очень хороший» в направлении российской компенсации.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что для компенсации убытков страной-агрессором все их нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра убытков было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения убытков вследствие противоправных действий России против Украины.