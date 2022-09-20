Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС не должен рассматривать новый пакет санкций против России 20 сентября, 12:43 Венгрия выступает против введения новых ограничений в отношении РФ за полномасштабное вторжение в Украину (Фото:Peter Szijjarto/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не должен рассматривать новый восьмой пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжения в Украину.

Как сообщает Reuters, по мнению венгерского министра, это еще больше усугубит энергетический кризис в странах ЕС и навредит Европе.

«ЕС должен перестать упоминать о восьмом пакете санкций, должен перестать отмечать меры, которые только еще больше углубят кризис энергоснабжения», — отметил Сийярто.

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После ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает принятия восьмого пакета санкций против страны-агрессора уже в сентябре.

Он также сказал, что в принятии нового пакета санкций нет никаких сомнений.

Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля. ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности.

Также Евросоюз расширил список подсанкционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.

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