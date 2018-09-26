Восемь ударов по России. Какие санкции против Москвы США ввели с начала года

До конца года США могут ввести еще один этап санкций из-за применения Россией химоружия

В среду, 26 сентября, в США вступают в силу новые санкции против 12 компаний из России, которые, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам Америки. Для указанных компаний будет закрыт доступ к американским товарам и технологиям.

Кроме того, Белый дом неоднократно заявлял о возможности введения санкций против компаний (включая западные), которые инвестируют средства в строительство российского газопровода Северный поток-2.

25 сентября президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Германию и другие страны Европы отказаться от участия в этом проекте. "Германия станет полностью зависимой от российских энергоресурсов, если немедленно не сменит курс", - заявил американский президент, выступая на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В связи с этим НВ напоминает, какие удары по российской экономике уже нанес Вашингтон в 2018-м – и какие этапы санкций был введены с начала года.

1. 26 сентября – вступили в силу санкции против 12 российских компаний, которые наносят ущерб американским национальным интересам. Четыре из этих компаний попали под санкции за способствование вредоносной деятельности в киберпространстве, пять – из-за поддержки российского военно-промышленного и аэрокосмического сектора, две - за поставки оборудования для ВМФ России, еще одна - за материальную помощь иранской ракетной программе. Все они отныне теряют доступ к американскому рынку товаров и технологий.

2. 20 сентября – США внесли в санкционный список 27 физических и 6 юридических лиц из России, которые предположительно связаны с разведывательными службами и оборонными учреждениями РФ. Среди физлиц - руководитель ГРУ Игорь Коробов, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов, бизнесмен Евгений Пригожин. Среди юрлиц - ЧВК Вагнера, ООО Оборонлогистика, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.

3. 27 августа – вступила в силу первая часть санкций США против России, связанных с применением ею химического оружия при попытке отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Речь идет о запрете на экспорт в РФ товаров, используемых в сфере национальной безопасности. Запрещается выдача любых кредитов России, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства и других ведомств США. Вторая волна санкция может последовать через три месяца после этой даты, если РФ не предоставит гарантий неиспользования химоружия.

4. Август – ряд санкций против российских компаний из-за их сотрудничества с КНДР. Так, 3 августа Вашингтон включил в санкционный список российский банк Агросоюз из-за нарушения им американского режима санкций против Северной Кореи. По этой же причине 15 августа США ввели санкции в отношении одного человека и трех компаний, расположенных в РФ и Китае. 21 августа под аналогичные санкции попали также две судоходные компании из РФ и шесть судов, которые участвовали в перекачке нефтепродуктов на северокорейские суда.

Попавшим под санкции компаниям и лицам запрещены любые операции в рамках американской финансовой системы. Кроме этого, американцам запрещено вести с ними бизнес

5. 12 июня – расширение пакета американских санкций против России из-за серии хакерских атак с ее стороны. Меры введены против пяти российских компаний и трех граждан в связи с обвинениями в помощи ФСБ в осуществлении кибератак. В список вошли Александр Трибун, Олег Чириков и Владимир Каганский - как полагают, они имеют отношение к компании Дайвтехносервис, которая специализируется на кибератаках на подводные коммуникационные системы.

Среди примеров "злонамеренной и дестабилизирующей деятельности" России минфин США назвал вирус NotPetya и нападение на энергораспределительные сети

Попавшим под санкции компаниям и лицам запрещены любые операции в рамках американской финансовой системы. Кроме этого, американцам запрещено вести с ними бизнес.

6. 6 апреля - США ввели санкции против России за ее "вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима [президента Сирии Башара] Асада оружием".

Этот пакет санкций касался 24 российских олигархов и чиновников из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также связанных с ними 14 компаний. Среди фигурантов данных персональных санкций - бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Все находящиеся на территории США активы этих лиц и их компаний заморожены. Американцам также запрещается вести какой-либо бизнес с теми, кто занесен в список.

Кроме того, под санкции попали основные активы Дерипаски: компании Русал, группа En+, Базовый элемент, энергохолдинг Евросибэнерго, группа ГАЗ, Русские машины.

7. 15 марта – Вашингтон ввел санкции против 19 россиян и пяти организаций, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках. В список, среди прочих, вошли 13 человек, которых ранее уличили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Обвинения против них выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование возможного вмешательства России в выборы.

В санкционный список попал бизнесмен Евгений Пригожин и организации, которые считаются подотчетными ему - в частности Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей".

8. 26 января - Минфин США ввел санкции из-за поставки турбин немецкой компании Siemens в аннексированный Россией Крым. Санкции были введены против российской компании Силовые машины, а также персонально против замминистра энергетики Андрея Черезова, директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака, главы Технопромэкспорта Сергея Топора-Гилки.

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