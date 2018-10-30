Восемь стран призвали РФ отменить псевдовыборы "ЛНР/ДНР" на оккупированном Донбассе

Восемь стран осудили проведение фейковых выборов на оккупированной территории Донбасса и призвали Россию прекратить поддерживать боевиков "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщили в постоянном представительстве Украины в ООН перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник, 30 октября.
"Мощное послание пяти членов ЕС, входящих в состав Совета Безопасности ООН (Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания), а также Италии, Бельгии и Германии: проведение незаконных "выборов" на Донбассе противоречит Минским соглашениям и нарушает украинское законодательство. Призываем Россию прекратить", - говорится в сообщении.
A powerful message from five EU Members of #UNSC (France, Netherlands, Poland, Sweden and the UK), and Italy, Belgium, Germany: If held, these illegitimate “elections” in Donbas would contravene commitments under Minsk agreements and violate Ukrainian law. Call on Russia to stop pic.twitter.com/YsgFIHgGLq— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 30 октября 2018 г.
Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" приняли решения о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Это решение было принято после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке.
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