Восемь стран призвали РФ отменить псевдовыборы "ЛНР/ДНР" на оккупированном Донбассе

Восемь стран осудили проведение фейковых выборов на оккупированной территории Донбасса и призвали Россию прекратить поддерживать боевиков "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщили в постоянном представительстве Украины в ООН перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник, 30 октября.

"Мощное послание пяти членов ЕС, входящих в состав Совета Безопасности ООН (Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания), а также Италии, Бельгии и Германии: проведение незаконных "выборов" на Донбассе противоречит Минским соглашениям и нарушает украинское законодательство. Призываем Россию прекратить", - говорится в сообщении.

A powerful message from five EU Members of #UNSC (France, Netherlands, Poland, Sweden and the UK), and Italy, Belgium, Germany: If held, these illegitimate “elections” in Donbas would contravene commitments under Minsk agreements and violate Ukrainian law. Call on Russia to stop pic.twitter.com/YsgFIHgGLq