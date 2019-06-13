Вопрос закрыт: Эрдоган заявил, что российские С-400 доставят в Турцию в июле Сегодня, 08:24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Tatyana Maleyeva Эрдоган заявил, что российские С-400 доставят в Турцию в июле (иллюстративное фото) REUTERS/Tatyana Maleyeva

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос с поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400 уже закрыт.

По словам Эрдогана, он надеется, что С-400 будут доставлены в Турцию уже в июле, сообщает Reuters.



«Турция уже купила оборонительные комплексы С-400. Сделка состоялась. Надеюсь, что эти системы будут доставлены в нашу страну в следующем месяце», — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что недовольство США из-за С-400 нелогично, так как Анкара просила Вашингтон о продаже систем ПРО Patriot, но получила отказ.

«Мы не собираемся получать у кого бы то ни было разрешение, чтобы удовлетворить свои потребности в оборонной сфере», — цитирует его телеканал NTV.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально уведомил министра обороны Турции о том, что к 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.