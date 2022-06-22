Вопрос вывоза зерна из портов Украины решится в течение недель — глава МИД Британии 22 июня, 02:15 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/John Sibley)

На поиски решения проблемы вывоза зерна из украинских портов остались считанные недели. В ближайшие дни по этому вопросу пройдет ряд международных встреч в Турции.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время выступления.



Глава МИД Великобритании также примет участие в переговорах, которые пройдут в среду, 22 июня.

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По ее словам, правительство введет дополнительные санкции против России и будет делать это до тех пор, пока российские войска не уйдет полностью с территории Украины.

«Мы преисполнены решимости предоставить Украине больше оружия, ввести больше санкций и поддержать Украину в вытеснении войск России», — подчеркнула Трасс в своем выступлении.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле на следующей неделе может состояться четырехсторонняя встреча между Украиной, Россией, Турцией и ООН, на которой обсудят план экспорта украинского зерна из Одессы.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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