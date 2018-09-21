Вопрос высылки консула Венгрии: Климкин рассказал о двух сценариях развития событий

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

Об этом Климкин заявил в эфире программы Підсумки тижня на Радио НВ.

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной - Ред.)", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео из Берегового аутентичное. Напомним, что Сийярто пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины из-за возможной высылки венгерского консула. Публикацию видеоролика Сийярто назвал попыткой используя антивенгерские настроения завоевать голоса избирателей перед выборами.

На этой неделе агентство Укринформ опубликовало видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

На видео зафиксирован факт произнесения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкции - не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Глава МИД Украины Климкин допустил высылку консула Венгрии из Берегово в том случае, если будет подтверждена подлинность видео. Климкин отметил, что в этом месяце во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет встречаться с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, и этот разговор будет сложным.