После антисемитских высказываний Лаврова. Резников заявил, что вопрос поставок оружия из Израиля «почти решен»

7 мая, 21:37
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря антисемитским высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова вопрос поставок Украине оружия из Израиля «почти решен».

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Об этом он сказал во время интервью в эфире телемарафона.

По словам Резникова, Израиль «держал баланс», нейтралитет — «не с Украиной и не с Россией». Однако Лавров «сделал максимум», чтобы государство определилось.

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Заявление Сергея Лаврова о «еврейской крови Гитлера» вызвало возмущение как в Израиле, так и в Украине (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS) «Это как сказать, что евреи убивали сами себя». Слова Лаврова о «еврейской крови Гитлера» вызвали волну негодования в Израиле и Украине

«Благодаря таким усилиям „проукраински настроенного“ министра иностранных дел России, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль наконец-то повернулся к нам[…] Он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос», — сказал украинский министр.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь». Эти высказывания вызвали негодование в Израиле и Украине.

По данным СМИ, после оскорбительных заявлений Лаврова правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.

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Издание The Jerusalem Post сообщило, что российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за высказывания Лаврова. В то же время в релизе Кремля упоминания об этом нет. Позже представитель Путина не подтвердил эту информацию.

https://www.youtube.com/watch?v=m554K8czJO4
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Израиль Сергей Лавров Вооружение Евреи Антисемитизм Алексей Резников Война России против Украины

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