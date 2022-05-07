После антисемитских высказываний Лаврова. Резников заявил, что вопрос поставок оружия из Израиля «почти решен»
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря антисемитским высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова вопрос поставок Украине оружия из Израиля «почти решен».
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Об этом он сказал во время интервью в эфире телемарафона.
По словам Резникова, Израиль «держал баланс», нейтралитет — «не с Украиной и не с Россией». Однако Лавров «сделал максимум», чтобы государство определилось.
«Благодаря таким усилиям „проукраински настроенного“ министра иностранных дел России, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль наконец-то повернулся к нам[…] Он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос», — сказал украинский министр.
1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь». Эти высказывания вызвали негодование в Израиле и Украине.
По данным СМИ, после оскорбительных заявлений Лаврова правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.
Издание The Jerusalem Post сообщило, что российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за высказывания Лаврова. В то же время в релизе Кремля упоминания об этом нет. Позже представитель Путина не подтвердил эту информацию.
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