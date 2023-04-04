Обсуждается. Решения партеров по F-16 нет, но со временем будет — Кулеба 4 апреля, 21:21 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Украинские партнеры в НАТО пока не имеют решения о предоставлении стране истребителей F-16.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в штаб-квартире Альянса, отвечая на вопросы корреспондентки NV.



«F-16 я обсуждал на некоторых двусторонних встречах, которые проходили в Брюсселе. Обсуждение состояло из двух блоков. Первый — мы развеяли некоторые аргументы тех, кто говорят, что предоставление Украине западных самолетов это слишком долго, сложно, и почти невозможно с практической точки зрения. Во-вторых, решений нет. Но я получил сегодня заверение, что с учетом той информации, которую я предоставил — о гораздо более высокой готовности Украины оперировать этими самолетами, чем некоторые считают — она будет обсуждена в столицах с политическим руководством этих государств», — сказал Кулеба.

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Он отметил, что решение «будет, но это займет время». Он также сказал, что партнеры считают, что Украине не нужны такие истребители.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.