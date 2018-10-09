09 октября 2018, вторник

Вопрос автокефалии УПЦ. В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата

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Вселенский патриарх Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей

Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Вселенского патриархата.

"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы в письменном виде. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе.

Повестка дня и рассмотрение украинского вопроса не обнародована.

Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом.

В пресс-службе уточнили, что следующий Синод состоится 9-11 ноября.

Источники ВВС News Украина, знакомые с процессом предоставления томоса, указывают, что, скорее всего, во время заседания Синода примут определенное решение по вопросу украинской автокефалии.  Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация, что предоставление автокефалии находится на "финишной прямой".

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