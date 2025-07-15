Вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах американского производства.

Согласно данным издания, почти все это вооружение либо уже находится на складах, либо только что сошло с производственных линий.

Согласно данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, США владеют более 60 из примерно 180 имеющихся в мире батарей Patriot, что делает их ключевым поставщиком этих систем. В то же время пока неизвестно, какие именно страны готовы отдать Украине свои батареи.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках новой инициативы США.

Кроме того, Дания, Нидерланды и Швеция заявили о готовности присоединиться к плану Трампа и купить американское оружие для Украины.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.