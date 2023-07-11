Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии. В ней указано, что «примирение должно включать признание вины» 11 июля, 22:32 Анджей Дуда и Владимир Зеленский чтят память жертв Волынской трагедии, 9 июля 2023 года (Фото:Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta)

Сейм Польши во вторник, 11 июля, принял резолюцию о чествовании памяти жертв Волынской трагедии, в которой указывается, что польско-украинское примирение должно включать «признание вины».

Документ вспоминает о событиях 11 июля 1943 года на Волыни, которые польские депутаты называют геноцидом.

В резолюции подчеркивается, что «в тот день украинские подразделения ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения».

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Сейм Польша отмечает, что особого признания заслуживают те представители украинской нации, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершенному их соотечественниками».

«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», — говорится в резолюции Сейма.

В постановлении также отмечается, что сегодня украинский народ «сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами».

Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, совершенные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году войны на Волыни.

По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что в репрессиях украинцев погибло меньше, чем поляков. 80-ю годовщину Волынской трагедии Варшава на государственном уровне будет отмечать 11 июля.