Волынская трагедия. Польша ожидает получить в ближайшее время согласие на продолжение поисковых работ в Тернопольской области

Польская сторона ожидает в ближайшее время получить разрешение на проведение поисковых работ (Фото: Polska Policja/Handout via REUTERS)

Польская сторона планирует в ближайшее время получить разрешение от Украины для проведения поисковых работ в Пужниках Тернопольской области , чтобы найти останки жертв Волынской трагедии еще в одном месте.

Об этом заявил в комментарии Укринформу заместитель председателя польского фонда Свобода и Демократия, который участвует в поисково-эксгумационных работах на территории Украины, Мацей Данцевич.

Как отметил Данцевич, фонд недавно получил согласие от Тернопольской областной государственной администрации на проведение поисковых работ на второй локации в Пужниках. Сейчас это разрешение ожидает рассмотрения и утверждения Государственной межведомственной комиссией по вопросам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий в Киеве.

«Ждем этого решения. Если до конца июля мы получим согласие на поиски второго места (массового захоронения поляков — ред.), то попробуем их провести еще до конца августа, перед захоронением эксгумированных в мае останков, которое состоится в начале сентября», — отметил он.

Данцевич рассказал, что если во время поисков найдут еще одно место захоронения, то польская сторона по закону обратится к местным властям за разрешением на эксгумацию. Если разрешение дадут, обратятся также к властям государства.

По его словам, вторая братская могила, вероятно, находится недалеко от первой. Там могут быть похоронены более 30 погибших местных жителей.

Заместитель председателя польского фонда Свобода и Демократия сообщил, что точную дату церемонии захоронения останков 42 поляков, найденных в мае, еще уточняют, но семьи погибших и потомки бывших жителей Пужников уже приглашены на мероприятие.

Данцевич также сказал, что по согласованию с местными властями останки похоронят в отдельных могилах, на каждой из которых будет крест. Поскольку идет процесс идентификации, на крестах будут указаны имена и фамилии погибших.

По словам Данцевича, польская сторона еще рассматривает несколько вероятных мест захоронений в Тернопольской и Львовской областях. Польша планирует обращаться к украинским властям, чтобы получить разрешения на поисковые и эксгумационные работы в этих местах.

Ранее новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать масштабные эксгумации на Волыни.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщало, что Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ в отношении погибших в 1939 году польских военных, похороненных во Львове.

Украина также получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на территории Польши. В министерстве рассчитывают на начало работ уже в ближайшее время.

Эксгумация тел погибших поляков в селе Пужники началась 24 апреля. Работу проводила польско-украинская группа исследователей, в состав которой входили, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

7 мая раскопки закончились. Во время эксгумационных работ были найдены и изъяты останки 42 человек. ДНК-тесты делают на территории Польши.