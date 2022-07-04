«Поставит под удар жителей». В Госдуме страны-агрессора РФ угрожают Финляндии из-за предложения разместить базу НАТО в одном из городов

4 июля, 15:28
Вячеслав Володин (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Вячеслав Володин (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Спикер Госдумы страны-агрессора РФ Вячеслав Володин начал угрожать Финляндии после предложения мэра Лаппеэнранты разместить в городе базу НАТО.

«Мэр Лаппеэнранты (Финляндия) предложил в городе разместить базу НАТО. По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается», — написал он в Telegram.

По словам Володина, «в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника».

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«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — заявил представитель кремлевского режима.

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28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

https://www.youtube.com/watch?v=uRr8h9PqqrY&t=10s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Финляндия Война России против Украины

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