«Пропагандистская игра». В Госдуме РФ требуют от Польши компенсации «за инвестиции СССР», Моравецкий ответил 22 мая, 13:46 Матеуш Моравецкий (Фото:INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша должна выплатить России 750 миллиардов долларов «компенсации» за «советские инвестиции» в страну после Второй мировой, в Польше назвали заявления «пропагандистской игрой».

Об этом сообщает RMF24.

Володин заявил, что Польша должна быть наказана за «предательство исторической памяти».

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что это типичная российская пропагандистская игра.

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«Россия ответственна за огромное разрушение материальной субстанции в Польше», — сказал он.

По его словам, Россия уже нанесла такой ущерб в Украине. В то же время предшественник России — СССР — несет ответственность за огромные потери, связанные с уничтожением значительной части польского материального наследия.

Моравецкий заявил, что российская пропаганда «много сотен лет прекрасно умеет крутить коту хвост».



«Они пытаются, прежде всего, использовать такую стратегию, чтобы облить грязью всех вокруг; так я вижу то, что сейчас пытается представить Россия. Россия, безусловно, должна будет выплатить огромные репарации Украине, как и другим, из-за того, что она совершила военные преступления и привела к огромным экономическим потерям», — сказал премьер.