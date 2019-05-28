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Волкер заявил о готовности США передать Украине летальное вооружение

Сегодня, 22:09
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Волкер заявил о готовности США передать Украине летальное вооружение - фото

US Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

Курт Волкер

США готовы передать Украине летальное вооружение для самозащиты как в пределах оборонной помощи, так и в пределах прямых закупок самой Украиной.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Радио Свобода.

«США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите», — сказал он.

По словам Волкера, речь идет о противотанковых и антиснайперских системах.

«Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры», — пояснил спецпредставитель США.

Напомним, Сенат США предложил в оборонном бюджете на 2020 год увеличить до $300 млн помощь Украине. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В 2019 году Конгресс США выделил $250 млн на оборонные нужды Украины.

Теги:   Летальное вооружение США Курт Волкер

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