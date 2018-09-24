Волкер заявил о необходимости временной администрации на Донбассе, которая будет подчиняться генсеку ООН

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на Донбассе после вывода российских войск необходимо будет создать временную администрацию, которая будет подчиняться генеральному секретарю ООН.

"Временная администрация необходима, потому что будет период времени от момента вывода российских войск до момента, когда Украина реализует все этапы Минских соглашений, которые ей необходимо реализовать, и будет восстановлен украинский контроль над этой территорией. Так что в течение этого периода времени нужна какая-то структура", - заявил он в интервью Эху Москвы.

По его словам, такая администрация должна быть офисом верховного представителя ООН, который подчиняется генеральному секретарю ООН. Кроме того, вероятно участие в этой структуре и ОБСЕ.

В то же время Волкер отметил, что такая временная администрация не должна быть очень громоздкой.

"Если вы помните, в Боснии в течение примерно 20 лет существовал Аппарат Верховного представителя – массивная администрация, контролировавшая все, и наш опыт показывает, что, когда создаются огромные структуры, они начинают жить собственной жизнью, и их бывает трудно расформировать. Это противоречило бы цели обеспечения выполнения Минских соглашений в полном объеме", - отметил спецпредставитель Госдепартамента.

Напомним, в июне 2018 года министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что на оккупированных территориях востока Украины должна быть внедрена под мандатом ООН международная переходная администрация с военным, полицейским и гражданским компонентами. По его словам, с такой концепцией согласны уже почти все страны, кроме одной - России.

5 апреля 2018 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявлял в эфире Радио НВ, что такую администрацию могут возглавить шведы.