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Волкер высказался о мирном плане Сайдика по Донбассу

Сегодня, 07:41
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Center for the Study of Europe Boston University / Flickr

По словам Волкера, Сайдик выразил определенные идеи о воплощении Минских соглашений

Спецпредставитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер заявил, что представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик не предлагал альтернативу Минским соглашениям, а лишь высказал определенные идеи относительно их воплощения.

В интервью телеканалу Прямой Волкер отметил, что в любом случае сначала Россия должна принять решение прекратить войну и позволить введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Он также отметил, что Минские соглашения важны, поскольку благодаря им удалось установить ключевые правила: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, вывод иностранных войск, восстановление государственной границы между Украиной и Россией.

"Это очень важные пункты. Мы не хотели бы их терять, избавившись этих соглашений. Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не придерживалась прекращении огня. Не было отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых "республик", - подчеркнул Волкер.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие положения.

Теги:   ОБСЕ Донбасс Курт Волкер

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