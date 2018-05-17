Волкер: Украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией

Представитель Госдепартамента США Курт Волкер во время своего визита на Донбасс заявил, что украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла и будет расти все больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны задать себе вопрос: а что мы от этого получаем?", - говорит Волкер в видеосюжете BBC Украина, снятом во время его поездки в Попасную неподалеку от линии разграничения.

Волкер также отметил, что если Украина не будет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. В то же время поставки американского летального оружия дадут России четко понять, что дальнейшее наступление будет иметь более высокую цену.

Напомним, 14 мая 2018 года Курт Волкер посетил Донбасс. 16 мая Волкер провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.