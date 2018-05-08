Волкер: Украине нужно дать оружие, чтобы сдержать Россию от дальнейшей агрессии

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Волкер объяснил, зачем Украине предоставлять оружие
Фото: US Embassy Kyiv Ukraine via Flickr

Волкер объяснил, зачем Украине предоставлять оружие

Усиление обороноспособности Украины и предоставление ей оружия направлено на сдерживание России от расширения агрессии, а не на атаки и провокации, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Здесь не стоит вопрос о том, надо укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию. Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - сказал он в Вашингтоне, пишет Укринформ.

Волкер добавил, что сдерживание России от дальнейшей агрессии – это именно то, чего хотят добиться США и союзники.

"Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь", - резюмировал дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что 2 мая ВСУ начнут практическую подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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