Волкер: Украине нужно дать оружие, чтобы сдержать Россию от дальнейшей агрессии

Усиление обороноспособности Украины и предоставление ей оружия направлено на сдерживание России от расширения агрессии, а не на атаки и провокации, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Здесь не стоит вопрос о том, надо укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию. Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - сказал он в Вашингтоне, пишет Укринформ.
Волкер добавил, что сдерживание России от дальнейшей агрессии – это именно то, чего хотят добиться США и союзники.
"Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь", - резюмировал дипломат.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что 2 мая ВСУ начнут практическую подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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