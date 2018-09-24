Волкер: у США есть детальная информация о войсках России на Донбассе

Волкер: У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что у США есть детальная информация о российских войсках на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью Эху Москвы, отвечая на вопрос, есть ли у него данные, что на Донбассе находятся российские воинские части.

"Да. Что бы я ни сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - сказал Волкер.

Он добавил, что этими силами непосредственно командует Россия "через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров", а большая часть сил - "это контрактники, которым платит Россия".

По словам Волкера, часть российских военных, нанятых по контракту, - это граждане Украины.

"Некоторые из них являются гражданами Украины, также нанятыми на контрактной основе. Многие из них ими не являются. Некоторые из них - граждане России, некоторые - сербы, некоторые - из Беларуси. Как вы знаете, они прибывают отовсюду, и их нанимает и организует эта компания. Но в конечном счёте это незаконные вооруженные формирования на территории Украины", - заявил он.

Напомним, в августе 2018 года организатором войны на Донбассе назвал Россию Госдеп США.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Украины есть подтвержденные данные о пребывании российских регулярных войск на оккупированной территории Донбасса.