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Волкер связал агрессию России в Керченском проливе с выборами в Украине

Сегодня, 10:25
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Волкер считает, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине

Скриншот видео Голос Америки

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что устроив захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе, Россия пытается повлиять на украинские выборы.

В интервью Голосу Америки Волкер сказал, что Россия "годами закладывала кирпичи, которые привели к этому инциденту".

"Претензия на аннексию Крыма, претензия на территориальные воды, построение моста, усиление военно-морских патрулей, односторонняя претензия на контроль над доступом к Азовскому морю. Мы говорили с партнерами и предвидели именно такие действия", - отметил он.

По его мнению, Москва пытается повлиять на политику Киева, а также представить правительство Украины в невыгодном свете.

"Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это то, что украинцы изменились, в них сильнее ощущение национального духа и идентичности", - сказал спецпредставитель Госдепа.

По его словам, Украина правильно сделала, "мощно нарушив этот вопрос в НАТО, ЕС, в двусторонних отношениях".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Керченский пролив Курт Волкер Украина Россия

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