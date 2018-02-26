Волкер: США работают над усилением обороноспособности Украины, чтобы помешать дальнейшей агрессии РФ

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Курт Волкер
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

Курт Волкер

США работают над усилением оборонной способности Украины, чтобы помешать дальнейшей агрессии России, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний", - написал Волкер в своем Twitter.

Тезисы приведены с выступления американского представителя на панельной дискуссии в Центре национальных интересов США.

"Мы разочарованы и разъяренны отсутствием в России прогресса в установлении мира и воплощении в жизнь минских соглашений", - говорится в сообщении.

Ранее Волкер исключил возможность военного разрешения конфликта на Донбассе.

Перед этим Волкер заявил, что поставки ПТРК Javelin для нужд ВСУ являются лишь частью помощи Вашингтона. По его словам, не все вооружение будет бесплатным, а будет комбинация подходов.

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