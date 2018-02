Волкер: США работают над усилением обороноспособности Украины, чтобы помешать дальнейшей агрессии РФ

США работают над усилением оборонной способности Украины, чтобы помешать дальнейшей агрессии России, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний", - написал Волкер в своем Twitter.

We are working to strengthen Ukraine’s defenses so Russia can’t make further territorial gains. @CFTNI pic.twitter.com/Qu9pQKUKAP

Тезисы приведены с выступления американского представителя на панельной дискуссии в Центре национальных интересов США.

"Мы разочарованы и разъяренны отсутствием в России прогресса в установлении мира и воплощении в жизнь минских соглашений", - говорится в сообщении.

We are disappointed and frustrated at Russia’s lack of progress in establishing peace and implementing Minsk agreements. @CFTNI