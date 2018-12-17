Волкер: США не ждут провокаций от Украины для продления военного положения Сегодня, 17:54 77 Цей матеріал також доступний українською Военное положение в ряде областей ввели через агрессию РФ Фото: пресс-служба Минобороны

Вашингтон не ждет провокаций со стороны украинских властей для продления военного положения в некоторых областях страны, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время брифинга.

"Я считаю, что эти предположения сделаны пророссийскими силами, чтобы отвлечь внимание... Я не думаю, что это возможно", - сказал он.

По мнению Волкера, эти слухи могут быть попыткой прикрытия готовящейся провокации со стороны РФ.

"Я надеюсь, этого не произойдет", - сказал он.

Волкер добавил, что Украина в конфронтации с Россией ведет себя сдержанно и напомнил, что украинские военные не открыли огонь во время агрессии в Черном море.

"Украинский флот даже не открыл ответный огонь в Черном море, не начал боевых действий с Россией. Я считаю, что это демонстрирует сдержанность в сложившихся обстоятельствах", - заявил спецпредставитель США.

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28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Военное положение ввели в 10 областях Украины, граничащих с РФ и непризнанным Приднестровьем: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

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