Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции против России "раз в месяц-два" из-за нежелания Кремля занять конструктивную позицию по Донбассу.

Об этом Волкер заявил во время конференции аналитического центра Atlantic Council.

"Мы продолжим курс на поддержку санкционного давления в отношении РФ. Будут дополнительные санкции, которые будут вводиться раз в месяц-два", - сказал Волкер.

Спецпредставитель добавил, что США тесно сотрудничают в этом вопросе со своими европейскими союзниками.

The US has also increased the pressure it is putting on Russia in order to get them to negotiate towards a solution, says @SpecRepUkraine, including:



✓ Increasing US sanctions

✓ Working with EU allies to keep sanctions in place

✓ Lifting arms embargo on Ukraine#ACEurasia pic.twitter.com/PUsQTtK0q3 18 октября 2018 г.

1 августа в Конгресс США был внесен законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (Демократическая партия), Линдси Грэм (Республиканская партия), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ).

Новый документ - всеобъемлющий, в случае его принятия он усилит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию. Одной из целей законопроекта сенатор Грэм назвал уход России из Украины. При этом действующий санкционный режим он назвал слишком слабым, чтобы остановить президента РФ Владимира Путина.

Законопроект, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и государственных предприятий, применение санкций в отношении российского суверенного долга. Кроме того, документ предписывает введение санкций за хакерские атаки и создание в США центра по отражению российских угроз.

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Кроме того, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новые санкции вступят в силу 22 августа.

По данным СМИ, США могут снизить уровень дипломатических отношений с Россией в рамках анонсированных новых санкций. Кроме того, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения "надуманны". В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций и займется проработкой ответных мер на новые санкции США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.