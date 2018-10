Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции против России "раз в месяц-два" из-за нежелания Кремля занять конструктивную позицию по Донбассу.

Об этом Волкер заявил во время конференции аналитического центра Atlantic Council.

"Мы продолжим курс на поддержку санкционного давления в отношении РФ. Будут дополнительные санкции, которые будут вводиться раз в месяц-два", - сказал Волкер.

Спецпредставитель добавил, что США тесно сотрудничают в этом вопросе со своими европейскими союзниками.

The US has also increased the pressure it is putting on Russia in order to get them to negotiate towards a solution, says @SpecRepUkraine, including:



✓ Increasing US sanctions

✓ Working with EU allies to keep sanctions in place

✓ Lifting arms embargo on Ukraine#ACEurasia pic.twitter.com/PUsQTtK0q3