Волкер: Россия до сих пор считает, что может указывать Украине, вступать ли ей в НАТО

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в Кремле до сих пор считают, что имеют право указывать Украине, Грузии и другим странам, что им не стоит присоединяться к НАТО.

Волкер подчеркнул, что это решение страны должны принимать самостоятельно, сообщает Укринформ.

"У Запада - кардинально другое мнение. Мы считаем, что эти страны должны самостоятельно принимать решения, которого они хотят", - подчеркнул представитель США.

Он назвал это "фундаментально различными ментальными подходами".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу не требуется разрешение России для того, чтобы принять Украину в свои ряды.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины включила в повестку дня президентский законопроект №9037 об изменениях в Конституцию, закрепляющие необратимость курса страны на членство в ЕС и НАТО.

Теперь президентский законопроект будет направлен в Конституционный суд, который должен дать свою оценку относительно его соответствия Основному закону.